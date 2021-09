James nova nogometna žrtev vlomilcev, ostal je brez odličij

London, 16. septembra - Nogometaš Chelseaja in angleški reprezentant Reece James je nova nogometna žrtev vlomilcev. Kot je sam sporočil, so njegovo hišo obiskali med tekmo lige prvakov, na kateri je njegova ekipa z 1:0 premagala Zenit iz St. Peterburga, in odnesli številne dragocene reči, vključno s kolajnami za osvojeno ligo prvakov in reprezentančno drugo mesto na EP.