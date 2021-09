Počivalšek: Za nami je pekel, pred nami pa strm klanec in veliko dela

Celje, 16. septembra - Prvak SMC Zdravko Počivalšek je na kongresu ocenil, da je bila odločitev za vstop v vlado Janeza Janše pravilna. Zdaj so po njegovi oceni na prelomnici, ko bodo tisti, ki so preživeli boje in pritiske, zakorakali na pot z novimi partnerji in zavezniki. "Za nami je pekel, pred nami pa strm klanec, ki ga bomo skoraj zagotovo skupaj prehodili," pravi.