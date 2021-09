Vreme: Oblačno in deževno z možnostjo močnejših nalivov

Predvsem v južni polovici Slovenije bodo možni krajevno močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami z močnejšimi nalivi. Proti večeru bodo padavine večinoma ponehale, oblaki se bodo trgali. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od noči na petek do petka opoldne bodo predvsem v južni polovici Slovenije možni krajevno močni nalivi.

Obeti: V soboto bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, ponekod občasno pretežno oblačno in povečini brez padavin. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V nedeljo bo oblačno s padavinami, več dežja bo v zahodni in južni Sloveniji. Ob morju bodo tudi nevihte. V ponedeljek bo pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, hladna fronta je dosegla Alpe. Pred njo priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ob severnem Jadranu tudi nevihtami.