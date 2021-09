DeSUS: Izražanje nestrpnosti, vandalizem in sovražni govor v sodobni družbi ne bi smeli imeti prostora

Ljubljana, 16. septembra - Poslanska skupina DeSUS je sredin protest ostro obsodila in v objavi na Facebooku zapisala, da izražanje nestrpnosti, vandalizem in sovražni govor v sodobni družbi ne bi smeli imeti prostora. Dodali so, da je bil shod "poskus posameznikov, da v času ene največjih zdravstvenih kriz med ljudi vnašajo delitve in nezaupanje".