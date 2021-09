Prispeli dve prijavi za generalnega in ena prijava za strokovnega direktorja UKC Ljubljana

Ljubljana, 16. septembra - Na razpis Univerzitetnega kliničnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sta prispeli dve prijavi za generalnega direktorja (kandidat in kandidatka) in ena (kandidatka) za strokovnega direktorja, so sporočili iz UKC Ljubljana. Kandidati bodo imeli možnost predstaviti svoje programe dela in razvoja UKC Ljubljana za naslednje štiriletno obdobje.