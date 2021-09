Neprijetni vonj v Olmu in Semedeli posledica organskega razkroja usedlin v reki Badaševici

Koper, 16. septembra - Neprijeten vonj v Olmu in Semedeli kljub temeljitemu čiščenju vkopanih jaškov na območju proge nekdanjega Tomosa, ki sta mu sledila celovit pregled in čiščenje cevi meteorne kanalizacije širšega območja, še vztraja. Pristojni so po pregledu terena in meritvah potrdili, da je vonj posledica razkroja biološkega materiala na dnu struge Badaševice.