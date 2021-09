V Ljubljani dve novi lokaciji stacionarnih radarjev

Ljubljana, 16. septembra - Ljubljanska občina je v okviru Evropskega tedna mobilnosti namestila dve novi ohišji in napravi za samodejno merjenje hitrosti vozil. Kot so zapisali, želijo s tem še dodatno umiriti hitrosti na cesti in prispevati k večji varnosti v prometu. Nova radarja sta nameščena na Kajuhovi ulici in na Poti Rdečega križa.