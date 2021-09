Urnaut in Giuliani: Poljska je favorit

Ostrava, 16. septembra - Slovenska odbojkarska reprezentanca se je iz Ostrave, kjer je poskrbela za nov odmevni rezultat, uvrstila se je v polfinale evropskega prvenstva, že preselila v ne preveč oddaljene Katovice, kjer bo v soboto odigrala polfinalni obračun s Poljsko. To bo ponovitev polfinala izpred dveh let, ko so Slovenci Poljake premagali in se uvrstili v finale.