Wall Street dan začel s padci

New York, 16. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli s padci. K slabšemu razpoloženju vlagateljev so prispevali najnovejši podatki ameriškega ministrstva za delo. Za pozitivno presenečenje pa so poskrbeli podatki o prodaji na drobno v ZDA, ki se je na mesečni ravni okrepila za 0,7 odstotka, navaja francoska tiskovna agencija AFP.