Ljubljana, 16. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti med Brezjami in Podtaborom proti Ljubljani nastal zastoj dolg en kilometer in pol. Zastoj dolg tri kilometre je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod.

Zastoji nastajajo še na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Uncem in Ljubljano. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Gneča nastaja na ljubljanski vzhodni obvoznici in štajerski avtocesti med Zaloško in Domžalami proti Celju, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč.

Vozniki osebnih vozil morajo pri vstopu v državo na mejnem prehodu Dragonja čakati tri ure, na Gruškovju in Jelšanah do dve uri, na Sečovljah pa približno 30 minut. Na mejnem prehodu Starod je čakalna doba za osebna vozila pri izstopu z države ravno tako 30 minut.

V Ljubljani poteka obnova Celovške ceste. Dela bodo potekala v več fazah med severno obvoznico in predorom Šentvid, najprej proti Medvodam. Zaprt bo en prometni pas. V času prometnih konic so možni zastoji.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je speljan preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta izvoz in uvoz Sežana zahod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si