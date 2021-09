SAB vložila zahtevo za sejo odbora zaradi pogoja PCT, LMŠ vlado poziva k odpravi pogoja za obisk zdravnika

Ljubljana, 16. septembra - V stranki SAB so danes vložili zahtevo za sklic seje odbora DZ za zdravstvo. Tako so se odločili zaradi obveznega pogoja PCT za uporabnike zdravstvenih storitev, javnega potniškega prometa in bencinskih črpalk. V LMŠ pa vlado pozivajo, naj ljudem omogoči dostop do zdravnika brez pogoja PCT, če ne drugače z brezplačnim testiranjem.