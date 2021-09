Prireditveni sektor od države terja takojšnjo pomoč

Ljubljana, 16. septembra - Predstavniki prireditvenega sektorja opozarjajo, da ukrepi, ki naj bi po letu in pol krize zagotavljali izvajanje prireditvene dejavnosti, organizacijo dogodkov pravzaprav onemogočajo. Ker so odloki vlade in spoštovanje ukrepov panogi povzročili veliko gospodarsko škodo, od vlade terjajo takojšno pomoč.