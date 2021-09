Park vojaške zgodovine Pivka dobil pooblastilo za opravljanje javne službe

Ljubljana, 16. septembra - Vlada je danes javnemu zavodu Park vojaške zgodovine Pivka podelila pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev za področje vojaške premične in nesnovne kulturne dediščine. Pooblastilo bo začelo veljati 1. januarja 2022, in sicer vse do preklica. Pooblastilo je muzej prejel na podlagi razpisa, na katerem je bil edini prijavitelj.