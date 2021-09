Turističnim agencijam še 10 milijonov evrov pomoči

Ljubljana, 16. septembra - Organizatorji potovanj si lahko obetajo dodatnih 10 milijonov evrov namenske pomoči, in sicer za povrnitev vplačanih sredstev potrošnikom, ki so vplačali potovanja, a so bila ta zaradi pandemije covida-19 odpovedana. Sredstva bo delil Javni sklad RS za podjetništvo, je objavilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.