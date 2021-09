Inšpekcijski nadzor v 21 socialno-varstvenih zavodih pokazal spoštovanje pogojev PCT

Ljubljana, 16. septembra - Socialna inšpekcija je v 21 domovih za starejše, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje izvedla nadzore spoštovanja odloka o načinu izpolnjevanja pogojev PCT in zakona o nalezljivih boleznih. V vseh nadzorih je ugotovila, da izvajalci razumejo smisel in pomen veljavnih določil ter da dosledno spoštujejo veljavne predpise.