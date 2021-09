EU s strategijo za tesnejše vezi z indijsko-pacifiško regijo

Bruselj, 16. septembra - EU je danes sprejela novo strategijo za poglabljanje vezi z indijsko-pacifiško regijo, ki naj bi okrepila njen položaj v odnosu do Kitajske in njeno vlogo ob geopolitičnih premikih po umiku zahodnih sil iz Afganistana. Predvideva digitalna partnerstva z Japonsko, Singapurjem in Južno Korejo ter krepitev trgovinskih vezi s Tajvanom.