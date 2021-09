Han: Podpiram mirne proteste, zavračam huliganstvo

Ljubljana, 16. septembra - Vodja poslancev SD Matjaž Han je v današnji izjavi povedal, da podpira mirne proteste in zavrača huligane, ki mirne proteste izrabijo za poškodovanja tuje lastnine in ljudi. Poudaril je, da ob izkazovanju pogoja PCT, ki so mu protestniki izkazovali nasprotovanje, pomisli na zdravstveno osebje, ki skrbi za covidne bolnike.