Svet NIJZ danes predvidoma tudi o spremembi statuta, s katero bi uvedli strokovnega direktorja

Ljubljana, 16. septembra - Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) naj bi po informacijah STA na današnji seji razpravljal tudi o spremembi statuta, ki je potrebna po majski vladni spremembi sklepa o ustanovitvi zavoda, ki uvaja strokovnega direktorja. Tega bo imenoval in razreševal generalni direktor, do česar so kritični v vrstah zaposlenih.