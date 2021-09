Podjetju BSH Hišni aparati 7,7 milijona evrov državne subvencije

Ljubljana/Nazarje, 16. septembra - Država bo podjetju BSH Hišni aparati priskočila na pomoč s subvencijo v višini 7,7 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena nakupu novih strojev in opreme, in sicer v skladu z načeli industrije 4.0. Z investicijo bo ustvarjenih 62 novih zaposlitev, od tega najmanj 12 visokokvalificiranih, so danes sporočili z ministrstva za gospodarstvo.