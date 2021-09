Škrinjar: Nasilje je nedopustno, mnenja naj se izraža na drugačen način

Ljubljana, 16. septembra - Poslanka SDS Mojca Škrinjar je v današnji izjavi za medije obsodila nasilje, do katerega je prišlo med sredinim protestom proti pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Po njenem mnenju so drugi načini za izražanje volje ljudstva. Kot je poudarila, je bilo delo poslank in poslancev v državnem zboru v času protesta ovirano.