Na Goriškem iskali rešitve za izobraževanje mladih za poklice prihodnosti

Nova Gorica, 16. septembra - Na eni strani so mladi, ki se ne želijo izobraževati za določene poklice, na drugi strani pa delodajalci, ki zaman iščejo mlade s temi poklici. O razkoraku in možnih rešitvah zanj so danes govorili na okrogli mizi o izzivih pomanjkanja kadrov v gospodarstvu, ki jo je pripravila Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Nova Gorica.