Minister Hojs do konca leta napoveduje zakonske rešitve v zvezi z romsko skupnostjo

Brežice, 16. septembra - Na posvetu Občine Brežice je bilo danes slišati nekaj pozivov pristojnim za večjo vključenost Romov v izobraževanje, pa tudi pozive socialnim službam, policiji in tožilstvu, naj dosledno preganja prekrške in kazniva dejanja, tudi ko gre za Rome. Notranji minister Aleš Hojs je napovedal tudi oblikovanje nekaterih zakonskih predlogov do konca leta.