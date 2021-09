Slovenski proizvajalci brezalkoholnih pijač za zmanjšanje vsebnosti sladkorja v pijačah

Ljubljana, 16. septembra - Devet podjetij iz sektorja proizvodnje brezalkoholnih pijač je danes pod okriljem Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) podpisalo dodatno zavezo odgovornosti industrije pijač. Z njo so se zavezali, da bodo do konca 2025 v brezalkoholnih pijačah znižali vsebnost sladkorja za pet odstotkov.