Francoski Elvis Johnny Hallyday dobil spomenik v Parizu

Pariz, 18. septembra - Oboževalci so se pred dnevi poklonili pokojnemu francoskemu rokerju Johnnyju Hallydayu, ki so mu v Parizu postavili spomenik in ga počastili tudi s koncertom. Toda tako kot večina Hallydayevega življenja tudi tokratni poklon ni minil brez polemik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.