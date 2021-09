Stavke nemških strojevodij po doseženem dogovoru končane

Berlin, 16. septembra - Sindikat nemških strojevodij GDL in upravljalec nemških železnic Deutsche Bahn sta po več tednih pogajanj vendarle dosegla dogovor o plačilu, s čimer so se na nemških železnicah izognili novim stavkam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V sindikatu so poudarili, da so strojevodje "kompromisni dogovor zaslužili".