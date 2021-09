Na dnevih zavarovalništva o prihodnosti trga

Portorož, 16. septembra - Na dnevih zavarovalništva udeleženci pogled usmerjajo v prihodnost, ko zavarovalni trg pričakuje spremembe zakonodaje, in sicer predlog revizije direktive Solventnost II in predlog direktive o minimalni harmonizaciji postopkov reševanja in prenehanja zavarovalnic. Po besedah ministra Andreja Širclja mora biti ključni cilj zaščita zavarovancev.