Obrambna ministra Slovenije in Madžarske o dvostranskem sodelovanju in postavitvi spomenika v Posočju

Celje/Ljubljana, 16. septembra - Ob robu skupne seje vlad Slovenije in Madžarske v Celju sta se v sredo srečala tudi obrambna ministra Slovenije in Madžarske, Matej Tonin in Tibor Benko. Na pogovorih sta izpostavila dobro dvostransko sodelovanje na vojaškem in obrambnem področju ter se dogovorila o datumu slovesnosti ob postavitvi spomenika padlim madžarskim vojakom v Posočju.