Spor med smučarsko zvezo in državo zaradi centra na Pokljuki še ni končan

Ljubljana, 21. septembra - Spor med Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) in državo, ki zvezi očita, da so se pri javnem naročanju za gradnjo biatlonskega centra na Pokljuki dogajale napake, še ni končan. Oktobra bo minilo natanko 12 let, odkar je bil novi športni center predan namenu. Spor se je preselil na vrhovno sodišče, ki mora odločiti o reviziji postopka.