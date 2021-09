ZN: Pandemija covida-19 ni upočasnila podnebnih sprememb

Ljubljana, 16. septembra - Pandemija covida-19 ni upočasnila podnebnih sprememb, kaže poročilo Združenih narodov (ZN) Združeni v znanosti 2021. Med januarjem in julijem so bili izpusti ogljikovega dioksida v energetski in industrijski dejavnosti na svetovni ravni tako že na enaki ravni ali višji kot v enakem obdobju leta 2019, poročajo tuje tiskovne agencije