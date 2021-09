Pravna mreža za varstvo demokracije: Ustava varuje pravico do mirnega zbiranja, a ne nasilništva

Ljubljana, 16. septembra - V Pravni mreži za varstvo demokracije ob sredinih protestih pred DZ opozarjajo, da slovenska ustava in mednarodno pravo človekovih pravic varujeta le pravico do mirnega zbiranja, nasilništva pa ne. Nedopustni pa so tudi poskusi oblasti, da nasilni dogodek uporabi kot sredstvo za zmanjšanje pomena mirnih protestov za demokracijo, so poudarili.