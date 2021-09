Vreme: Postopno se bo pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne plohe in nevihte

Ljubljana, 16. septembra - Danes se bo postopno pooblačilo, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne občasno širile proti osrednjim in vzhodnim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju popoldne jugo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na vzhodu do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo dež razširil nad večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo možni krajevno močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, ki bodo pogostejše na zahodu. Predvsem na vzhodu se bodo popoldne oblaki trgali. V nedeljo bo oblačno in deževno, na severovzhodu pa povečini suho.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, hladna fronta je dosegla Alpe. Pred njo priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v krajih zahodno in južno od nas bodo pogoste plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ob severnem Jadranu tudi nevihtami.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv obremenilen. Veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave, ki se bodo kazale kot povečan notranji nemir, razdražljivost in utrujenost. Moteno bo spanje v noči na petek. V petek bo vremenska obremenitev nekoliko popustila.