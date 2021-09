Cene nafte navzgor

Singapur, 16. septembra - Nafta se je danes zjutraj rahlo podražila. Cene nafte so trenutno blizu najvišjih ravni od začetka avgusta. Eden od razlogov za to je oslabljena ponudba. Dan prej so podatki iz ZDA pokazali, da so se zaloge tam močno zmanjšale in dosegle najnižjo dveletno raven, poroča nemška tiskovna agencija dpa.