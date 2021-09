Na Okroglem pri Naklem vseslovensko srečanje slepih in slabovidnih

Naklo, 16. septembra - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije danes na Okroglem v Občini Naklo pripravlja vseslovensko srečanje slepih in slabovidnih. Dogodek, na katerem pričakujejo približno 300 članov in gostov iz vse Slovenije, poteka v okviru praznovanja stoletnice organiziranega delovanja slepih in slabovidnih.