Splošne razprave svetovnih voditeljev na ZN naj bi se udeležili le cepljeni

New York, 16. septembra - Predsednik 76. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov Abdula Šahid je sprejel zahtevo mesta New York, da lahko prihodnji teden na splošni razpravi nastopijo le tisti svetovni voditelji, ki so cepljeni proti covidu-19. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je nemudoma zahteval izredno zasedanje o tej zahtevi.