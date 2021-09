Delo o sporočilu predsednice evropske komisije (16. 9.)

Ljubljana, 15. septembra - Peter Žerjavič v komentarju Odvisna od politične volje piše o govoru Ursule von der Leyen o stanju v EU, v katerem se je pokazala jasna ločnica med velikimi ambicijami EU in realnostjo. Zagon so dobile razprave o evropski obrambi in zmanjševanju odvisnosti od ZDA. A pri uresničevanju teh ne zadoščajo zgolj vizije in predlogi, opozarja avtor.