Delo o odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice (16. 9.)

Ljubljana, 15. septembra - Maja Grgič v komentarju Bančni razlaščenci in njihova pravica piše o odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice, da je bila bančnim razlaščencem med sanacijo bank kratena pravica do mirnega uživanja premoženja. Takšna odločitev je po oceni avtorice hladen tuš za slovenske odločevalce, ki ne priznavajo, da je pri sanaciji prišlo do napak.