Janša za Planet TV: Igranje golfa nima nikakršne zveze z nobenimi posli

Ljubljana, 15. septembra - Premier Janez Janša je ob objavah fotografij njegovega dopustovanja z lobistom Božom Dimnikom in poslovnežem Andrejem Marčičem za Planet TV dejal, da z gospodoma ni nikoli sklepal nobenih poslov. Kot je dodal, je golf igral tudi z direktorjem in uredniki POP TV-ja, "z mnogimi ljudmi, in to nima nikakršne zveze z nobenimi posli".