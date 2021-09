Policija na shodu nasprotnikov PCT uporabila solzivec in vodni top

Ljubljana, 15. septembra - Na protestnem shodu proti uveljavitvi pogojev PCT v Ljubljani je prišlo do incidentov. Potem ko se je množica približala vhodu v parlament in je v poslopje priletelo nekaj pirotehnike, je policija ljudi pregnala s solzivcem. Ko so nekateri začeli vanjo metati pirotehniko, pa je aktivirala še vodni top. V policijo so letele celo granitne kocke.