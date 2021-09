V policiji štirim zaposlenim niso dovoli delati zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT

Ljubljana, 15. septembra - Pogoj PCT je obvezen za vse osebe, zaposlene v policiji, so se na Generalni policijski upravi odzvali na današnji poziv Sindikata policistov Slovenije. Kot so pojasnili za STA, po do zdaj znanih podatkih štirje zaposleni v policiji niso izpolnjevali pogojev PCT in niso želeli opraviti samotestiranja, zato jim niso dovolili delati.