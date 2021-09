ICC potrdil preiskavo vojne proti drogam na Filipinih

Haag, 15. septembra - Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je danes odobrilo celovito preiskavo vojne proti drogam, ki jo na Filipinih vodi predsednik Rodrigo Duterte. Primerjalo jo je z nelegitimnim in sistematičnim napadom na civiliste ter ocenilo, da obstaja upravičen sum, da so bili v operacijah, ki so terjale na tisoče življenj, storjeni zločini proti človečnosti.