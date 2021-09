Na shodu pred parlamentom izrazili nasprotovanje omejevalnim ukrepom za tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev PCT

Ljubljana, 15. septembra - Na ljubljanskem Trgu republike pred parlamentarnim poslopjem so se danes zbrali nasprotniki uvajanja pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v vse sfere življenja. Kot je dejal eden od govorcev Zoran Stevanović, so jim oblasti ukradle svobodo, dostojanstvo, pravico do dela, izobrazbe ... Zato zahtevajo umik omejitev.