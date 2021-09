Krajevni uradi Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Rače in Hoče bodo znova poslovali

Maribor, 16. septembra - Krajevni uradi Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Rače in Hoče, ki spadajo na območje Upravne enote Maribor bodo ponovno začeli poslovati. Krajevna urada Duplek in Miklavž na Dravskem polju bosta začela poslovati v petek, urada Rače in Hoče pa v ponedeljek, je na spletu objavila Upravna enota Maribor.