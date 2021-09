Ob Celjanih v pokalni četrtfinale še Radomljani

Ljubljana, 15. septembra - Slovenska nogometna kluba CB24 Tabor Sežana in Celje sta odigrala tekmo 1. kroga pokala Pivovarne Union. V Sežani so bili v boju prvoligašev boljši Celjani z 2:0 (1:0) in si zagotovili četrtfinale. Danes si je osmerico priigral še Kalcer iz Radomelj, ki je z 2:1 (1:1) izločil Krko.