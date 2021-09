Olaf Scholz - podkancler, ki bi rad postal kancler

pripravila Sergeja Kotnik Zavrl

Berlin, 21. septembra - Ko so nemški socialdemokrati avgusta lani finančnega ministra in podkanclerja Olafa Scholza imenovali za kanclerskega kandidata, jim je kazalo slabo. Možnosti Scholza, da se preseli v kanclerski urad, so bile skoraj nične, a letos avgusta mu je uspelo trend obrniti in stranki se na nedeljskih volitvah obeta zmaga.