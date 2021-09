Danes žalna seja v spomin profesorju Jožetu Štirnu

Ljubljana, 16. septembra - Na Nacionalnem inštitutu za biologijo in Biotehniški fakulteti UL bodo danes organizirali žalno sejo v spomin profesorju Jožetu Štirnu. Bil je morski fitoplanktolog in ekolog ter postavil temelje dela Morske biološke postaje Piran. V avli fakultete bo med 8. in 16. uro odprta tudi žalna knjiga, so sporočili z Nacionalnega inštituta za biologijo.