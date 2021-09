Začenja se preventivni maraton delavnic Vozimo pametno za srednješolce

Ljubljana, 16. septembra - Pod okriljem Agencije za varnost prometa se danes začenja preventivni maraton za splošen dvig prometne varnosti mladih voznikov. Do sredine oktobra času bodo izvedli kar 24 preventivno-izobraževalnih delavnic za mlade Vozimo pametno na gimnazijah in srednjih šolah v Novem mestu, na Jesenicah in v Ljubljani.