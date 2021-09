Vreme: Delno jasno

V višjih legah in na vzhodu bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija.

V četrtek bo sprva še precej jasno, le na zahodu bo že bolj oblačno. Čez dan bo spremenljivo oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne okrepile in občasno razširile proti osrednjim in vzhodnim krajem. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na vzhodu do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bo dež razširil nad večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. V petek dopoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, oblačnost se bo trgala. Popoldne bo nastalo še nekaj krajevnih ploh in tudi kakšna nevihta. V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še manjše padavine, ki bodo pogostejše na zahodu.

Vremenska slika: Območje z visokim zračnim tlakom se je pomaknilo nad vzhodno Evropo. Srednji Evropi se od zahoda bliža ciklonsko območje z vremensko fronto. Pred njo z jugozahodnim vetrom doteka k nam topel in v višjih slojih ozračja vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo delno jasno, več oblačnosti bo v krajih zahodno od nas. V četrtek bo v krajih vzhodno od nas dopoldne delno jasno, popoldne se bo oblačnost povečala, nastalo bo nekaj neviht. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, pogoste bodo krajevne plohe in nevihte.