Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP navzdol

Ljubljana, 15. septembra - SBI TOP indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi je danes zdrsnil za 0,27 odstotka na 1169,76 točke. Vlagatelji so opravili za skupno 636.278 evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice Krke. Delnice Luke Koper so medtem zabeležile skoraj 2,5-odstotni padec vrednosti.