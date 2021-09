V združenju Srebrna nit opozarjajo na položaj starejših v času epidemije

Ljubljana, 15. septembra - Udeleženci strokovnega posveta o zdravstveni in socialni obravnavi starejših v času epidemije covida-19 so danes razpravljali o tem, kako izboljšati položaj starejših. Ob tem so v združenju za dostojno starost Srebrna nit poudarili, da starejši potrebujejo varuha starejših ter da bi bilo nujno ustanoviti ministrstvo za starejše.