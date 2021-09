Nekdanji vodji varstva Kengurujčki dve leti pogojne zaporne kazni

Ljubljana, 15. septembra - Okrožno sodišče v Ljubljani je danes obsodilo nekdanjo vodjo zasebnega varstva otrok Kengurujčki Branimiri Vrečar na pogojno kazen dveh let zapora s preizkusno dobo štirih let za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje z otroki. Sodba še ni pravnomočna.